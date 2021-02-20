سر غياب حازم إمام عن مواجهة تونجيث السنغالي









كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سر غياب حازم إمام ظهير أيمن الفريق الأبيض عن لقاء تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.





وأوضح المصدر أن اللاعب يعاني من إجهاد مما دفع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو من القائمة التي ستسافر للسنغال من أجل خوض المباراة.





ويسافر الفريق بقائمة تضم كلا من :





حراسة المرمى : محمد أبوجبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - أحمد عيد - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أشرف روقا - اسلام جابر - إمام عاشور - يوسف اوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي