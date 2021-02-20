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محافظات

مطرانية الفيوم تحذر من كيانات وهمية على التواصل الاجتماعي تقوم بجمع تبرعات

السبت 20/فبراير/2021 - 05:23 م
مطرانية الفيوم
مطرانية الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

حذَّرت لجنة البر بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم من  إعتياد مجموعة من الأشخاص وكيانات وهمية جمع تبرعات مادية وعينية عبر وسائل التواصل الإجتماعي وبطرق أخري بحجة تقديم خدمات ومساعدات اجتماعية للمحتاجين.

وأكدت المطرانية فى بيان صادر عنها اليوم بأنها غير مسئولة عن هذة الكيانات وما يصدر عنها من تصرفات وأن لا صلة بها مطلقًا.

كما نؤكد مطرانية الفيوم من أن الجهة الوحيدة المنوطة بتقديم المساعدات الإجتماعية بكافة صورها وإستقبال التبرعات المادية والعينية وفقًا لدفاتر التبرع المعتمدة والمخصصة لذلك هي لجنة البر برئاسة ومتابعة سيدنا الحبيب أبينا المطران المكرم الأنبا أبرآم ويعاون نيافته قدس أبونا الموقر القمص بيشوي حلمي لوقا وعدد من الآباء الكهنة الموقرين ومقرها كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم.

كما  تهيب  المطرانية  بالجميع  التحقق والتدقيق في كل ما يتعلق بهذه الأمور.


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