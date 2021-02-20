مطرانية الفيوم تحذر من كيانات وهمية على التواصل الاجتماعي تقوم بجمع تبرعات

حذَّرت لجنة البر بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم من إعتياد مجموعة من الأشخاص وكيانات وهمية جمع تبرعات مادية وعينية عبر وسائل التواصل الإجتماعي وبطرق أخري بحجة تقديم خدمات ومساعدات اجتماعية للمحتاجين.

وأكدت المطرانية فى بيان صادر عنها اليوم بأنها غير مسئولة عن هذة الكيانات وما يصدر عنها من تصرفات وأن لا صلة بها مطلقًا.

كما نؤكد مطرانية الفيوم من أن الجهة الوحيدة المنوطة بتقديم المساعدات الإجتماعية بكافة صورها وإستقبال التبرعات المادية والعينية وفقًا لدفاتر التبرع المعتمدة والمخصصة لذلك هي لجنة البر برئاسة ومتابعة سيدنا الحبيب أبينا المطران المكرم الأنبا أبرآم ويعاون نيافته قدس أبونا الموقر القمص بيشوي حلمي لوقا وعدد من الآباء الكهنة الموقرين ومقرها كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم.

كما تهيب المطرانية بالجميع التحقق والتدقيق في كل ما يتعلق بهذه الأمور.





اقرأ أيضاً:

محافظ الفيوم يبحث سبل تعظيم موارد الإقليم ويوجه بحصر أصول المحافظة