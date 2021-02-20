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حوادث

انقلاب سيارة نقل بطريق "قطور - كفرالشيخ" بسبب السرعة الزائدة ..صور

السبت 20/فبراير/2021 - 05:06 م
صدى البلد
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احمد علي
شهد المدخل العمومي للحديقة العامة بمركز قطور بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة إنقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق "كفرالشيخ / قطور" الدولي بسبب السرعة الزائدة وتم الدفع بأوناش ومعدات لرفعها من جانب الطريق المذكور حفاظا علي أرواح المواطنين.

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كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانقلاب إحدي سيارات النقل الثقيل بشكل مفاجىء بسبب السرعة الزائدة.

وتواصل  عبد الله الشيخ  عضو مجلس النواب مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية بالأزمة .

كما تواصل نائب رئيس مركز ومدينة قطور مصطفى الابشيهي وسكرتير المجلس وبسيوني أبو شادي وجاري عمل اللازم لرفع أثار الحادث بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
انقلاب سيارة نقل بطريق "قطور - كفرالشيخ" بسبب السرعة الزائدة ..صور
انقلاب سيارة نقل بطريق "قطور - كفرالشيخ" بسبب السرعة الزائدة ..صور
انقلاب سيارة نقل بطريق "قطور - كفرالشيخ" بسبب السرعة الزائدة ..صور
انقلاب سيارة نقل بطريق "قطور - كفرالشيخ" بسبب السرعة الزائدة ..صور
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