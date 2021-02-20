يارا نعوم توجه رسالة لـ عماد متعب بمناسبة عيد ميلاده الـ 38

ونشرت يارا نعوم مقطع فيديو عبر حسابها علي انستجرام وعلقت قائلة " كل سنة و انت طيب و ناجح و سعيد يا حبيبي 🎂 watch till the end ❤️"

وجهت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة، رسالة تهنئة لزوجها عماد متعب، نجم فريق الكرة بالأهلي السابق بمناسبة عيد ميلاده اليوم.

ويحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 38، حيث وُلد القناص في 20 فبراير عام 1983 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.







بدأ عماد متعب مسيرته الكروية في فريق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، ولعب في صفوفه حتى سن 12 عاما، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي وهو في سن الـ 13 عاما.







وخاض عماد متعب 320 مباراة بقميص النادي الأهلي سجل خلالهما 120 هدفا، وتوج مع الفريق بالدوري الممتاز 11 مرة، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 6 مرات، والسوبر الأفريقي 3 مرات، والكونفدرالية مرة واحدة، كما توج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات.