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أخبار العالم

الحجز الفندقي أولا.. الكويت تعلن شروطا جديدة لدخول البلاد

السبت 20/فبراير/2021 - 05:24 م
الكويت تعلن شروط
الكويت تعلن شروط جديدة للسماح بدخول البلاد
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قسم الخارجي
قال مصدر أمني كويتي إن وزارة الداخلية لم تصدر أي قرار بمنع دخول المواطنين إلى الكويت، موضحا أن الوزارة حددت الشروط التي تم وضعها من الجهات المعنية واعتمدها مجلس الوزراء.

وأشار المصدر في تصريحات لصحيفة "الراي" الكويتية، إلى أن وزارة الداخلية لن تسمح  بدخول أي مسافر عبر المنافذ البرية ما لم يكن لديه حجز فندقي.

وأكد المصدر أنه لن يتم منع أي مواطن من دخول البلاد، وأن التعليمات تقضي بالسماح بدخول جميع المسافرين عبر المنفذ البري والبقاء في صالة الانتظار حتى الانتهاء من الحجز الفندقي.

وأوضح أن القرارات الحكومية واضحة في مسألة تطبيق الحجر المؤسسي على جميع المسافرين القادمين، وبالتالي فإن الراغبين بالدخول عبر المطار لن يمكنهم صعود الطائرات من وجهة المغادرة ما لم يستكملوا المتطلبات والاشتراطات والتسجيل في منصة "كويت مسافر" وأهمها وجود حجز فندقي مؤكد.

وبالنسبة للقادمين عبر المنافذ البرية من الكويتيين فسيبقون في صالة الانتظار إلى حين قيامهم بالحجز الفندقي المطلوب للحجر المؤسسي.

وقال المصدر إن أي مسافر لن يمكنه ركوب الطائرة من دون الحجز الفندقي المؤكد، حتى لو كان يحمل تذكرة سفر.
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