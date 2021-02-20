رد الإفتاء على شخص يجمع الصلوات الخمسة آخر اليوم

احيانا يخرج وقت الصلاة بدون ان تشعر ، وتتراكم عليك الفروض الخمسة بسبب ظروف العمل أحيانا واحيانا عن عمد ، فالبعض قد لا يصل طوال اليوم وعندما يعود الى المنزل يؤدي الفروض الخمسة.





دار الافتاء تلق عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه : " «هل يجوز جمع الصلوات الخمسة بعد العودة للمنزل ليلا ؟».





الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، قائلا: ان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أداء الصلاة في وقتها وعدم التأجيل وليس أداؤها فقط والمواظبة عليها ، لافتا الى ان تأجيل الصلاة بغير عذر مكروه فيجب الا تشغلك امور الدنيا عن الصلاة حتى لا تمحى البركة من الرزق فيجب أن تجعل صلاتك في أولوية حياتك ولا تؤجلها إلا لسبب قهري .









وأضاف عاشور : إذا كانت ظروف عملك تمنعك من أداء الصلاة في وقتها ولا تستطيع فعلا فعليك بجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ولكن لا يجوز ادئها كلها آخر اليوم .





حيث قال المولى فى كتابه الكريم { إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا }،





وأشار الى أنه إن كنت تستطيع أن تتوضأ ولا تتيمم ولا أن تترك عملك لتصلى فيجوز لك أن تجمع الصلوات مع بعضها إضطرارًا فقط، ولكن من الأفضل أن تصلى كل صلاة فى وقتها فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلى اللهِ قَالَ: (الصَّلاةُ عَلى وَقْتِها قَالَ: ثُمَّ أَيّ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوالِدَيْنِ قَالَ: ثُمَّ أَيّ قَالَ: الْجِهادُ في سَبيلِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي) متفق عليه.





ومن جانبه قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ان هناك حالات يجوز فيها جمع الصلوات ولكن دون قصرها ، كأن يكون الشخص في عيادة أو محاضرة أو في عمل أو اجتماع سيفوت عليه وقت الصلاة، فهذه حالات استثنائية، وحالات ضرورة يجوز فيها الجمع بدون قصر الصلوات، مستشهدًا بما روى عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- في صحيح الإمام مسلم حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه جمع الصلوات في المدينة من غير خوف ولا سفر، وعندما سُئل عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- : لماذا فعل ذلك -رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال إنه -صلى الله عليه وسلم- أراد ألا يُحرج أمته.



