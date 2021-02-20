ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عقب اجتماع الأعلى للجامعات.. جامعة القاهرة تعلن القرارات النهائية بشأن الامتحانات

السبت 20/فبراير/2021 - 08:01 م
الدكتور محمود علم
الدكتور محمود علم الدين
Advertisements
أحمد الشاهد
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة، اعتبارا من يوم السبت المقبل، 27 من فبراير الجاري، وذلك وفقا للقرارات التي تم اتخاذها المجلس الاعلى للجامعات حول هذا الشأن.

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الامتحانات ستجمع بين أكثر من طريقة خلال هذا الفصل ، حيث تجرى في بعض الكليات حضوريا ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة والبعض الاخر سيتم إجراؤها "أونلاين" من خلال المنصات الاليكترونية الخاصة بالكليات التي أطلقتها جامعة القاهرة .

اقرأ أيضا : 


وأضاف "علم الدين" أنه سيتم تفعيل دور لجنة الازمات بالجامعة أثناء الامتحانات ، وعمل الفحوصات اللازمة للطلاب مع وجود متابعات دورية من الإدارات الطبية بكافة كليات الجامعة ، وتوجية عمداء كليات الجامعة بإلزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة .

وأشار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إلى أن الجامعة بها كافة الامكانيات التي تتيح إجراء الامتحانات بكافة الطرق والاشكال ، مع توافر كافة الامكانيات الطبية ومتابعات للطلاب وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية ووجود بوابات التعقيم الاليكتروني بالكليات ، كما أنه سيتم تقسيمهم على على مجموعات وفقا لعدد اللجان الموجودة بكل كلية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب .

كما أنه يتم مغادرة الطالب فور الانتهاء من إجراء الامتحان ، لافتا إلى أنه سيتم تصحيح الامتحانات فور الانتهاء منها لإعلان النتائج بعد الانتهاء مباشرة منها .

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أكد خلال اجتماعة الذي عقد اليوم على بدء الفصل الدراسي الثاني ، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 فبراير، وذلك وفقا لقرارات لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ، على أن يتم استئناف الدراسة وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات .

كما شدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية ، والتشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد ، لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة جميع منتسبي الجامعات من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

المجلس الأعلى للجامعات يوجه تعليمات مهمة حول امتحانات التيرم الأول

لطلاب الشهادات المعادلة.. بشرى سارة من الأعلى للجامعات حول اختبارات القدرات

تفاصيل إطلاق مسابقة أفضل جامعة في العام الجامعي 2020/2021

رئيس جامعة سوهاج يستعرض أهم ملامح استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات

عميد آداب القاهرة: غرفة في كل مبنى بالكلية خاصة للطلاب في حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

خالد الجندي: "مش كل عيل بيجى برزقه"

على خطى ووهان.. خطر جديد يهدد البشرية من أفريقيا ..صور

هداف الدوري العراقي يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من الأهلي

بينها إلغاء حظر سفر مواطني الدول الإسلامية.. قرارات جو بايدن خلال 30 يوما

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي في اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الأفريقية

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

Advertisements

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

دفعا مليارا و15 مليونا و700 ألف جنيه .. سليمان وراسخ يتصالحان فى بعض القضايا المنسوبة اليهما

لدي ميول أنثوية.. تفاصيل إجراء عملية تصحيح جنسي لـ منتجة شهيرة

مسار إجباري للدخول.. قرارات عاجلة عن الإجراءات الاحترازية بامتحانات الجامعات

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

عقوبة الإعلامي الجريء.. مستجدات أزمة تامر أمين بسبب الصعايدة

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

الدوري التركي.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد ألانيا سبور والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تحذر من تناول القهوة في هذا الوقت.. الحوامل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

خبراء يحددون أسباب تمحور فيروس كورونا

غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل كبدة فراخ بالبصل