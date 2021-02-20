عقب اجتماع الأعلى للجامعات.. جامعة القاهرة تعلن القرارات النهائية بشأن الامتحانات

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة ، اعتبارا من يوم السبت المقبل، 27 من فبراير الجاري، وذلك وفقا للقرارات التي تم اتخاذها المجلس الاعلى للجامعات حول هذا الشأن.





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الامتحانات ستجمع بين أكثر من طريقة خلال هذا الفصل ، حيث تجرى في بعض الكليات حضوريا ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة والبعض الاخر سيتم إجراؤها "أونلاين" من خلال المنصات الاليكترونية الخاصة بالكليات التي أطلقتها جامعة القاهرة .





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وأضاف "علم الدين" أنه سيتم تفعيل دور لجنة الازمات بالجامعة أثناء الامتحانات ، وعمل الفحوصات اللازمة للطلاب مع وجود متابعات دورية من الإدارات الطبية بكافة كليات الجامعة ، وتوجية عمداء كليات الجامعة بإلزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة .





و أشار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إلى أن الجامعة بها كافة الامكانيات التي تتيح إجراء الامتحانات بكافة الطرق والاشكال ، مع توافر كافة الامكانيات الطبية ومتابعات للطلاب وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية ووجود بوابات التعقيم الاليكتروني بالكليات ، كما أنه سيتم تقسيمهم على على مجموعات وفقا لعدد اللجان الموجودة بكل كلية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب .





كما أنه يتم مغادرة الطالب فور الانتهاء من إجراء الامتحان ، لافتا إلى أنه سيتم تصحيح الامتحانات فور الانتهاء منها لإعلان النتائج بعد الانتهاء مباشرة منها .





وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أكد خلال اجتماعة الذي عقد اليوم على بدء الفصل الدراسي الثاني ، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 فبراير، وذلك وفقا لقرارات لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ، على أن يتم استئناف الدراسة وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات .





كما شدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية ، والتشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد ، لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة جميع منتسبي الجامعات من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس .