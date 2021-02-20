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تعليم

عميد آداب القاهرة: غرفة في كل مبنى بالكلية خاصة للطلاب في حالة الطوارئ

السبت 20/فبراير/2021 - 06:11 م
اداب القاهرة
اداب القاهرة
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مريم عزت

قرر المجلس الاعلى للجامعات تفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد، لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. 

ومن جانبه قال الدكتور شريف شاهين عميد كليه الاداب بجامعة القاهرة ، أنه بالفعل هناك في كل مبنى من مباني الامتحانات الأربعة غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة .

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واضاف " شاهين " فضلا عن وجود فريق عمل للاجراءات الاحترازية والتعقيم ساعة بساعة كما يتم استخدام الكاشف الحرارى للاطمئنان على الطلاب خلال فترة الامتحان .


وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري صباح اليوم، السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

وأكد المجلس، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.
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