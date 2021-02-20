إطلاق منصة رقمية تضم مبادئ المحكمة الدستورية ومحاكم أفريقيا..تفاصيل

قال المستشار بوليس فهمى نائب رئيس المحكمة الدستورية، إنه تم عقد المؤتمر التحضيري من قبل المحكمة الدستورية قبل المؤتمر الفعلي من قبل الرئيس السيسى اليوم بسبب جائحة فيروس كورونا.





تابع المستشار بوليس فهمى، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الحياة اليوم " مع الإعلامي محمد شردي، أنه صدر بيان ختامى فى المؤتمر ينص على الإصرار على التواصل مع كل المحاكم الدستورية والعليا في إفريقيا، مضيفًا أن الرقمنة أصبح أمرا ملحا فى العصر الحالي ولا تنتهى في الأمور الخدمية والاجتماعية فقط بل والقضائية أيضا.

أضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية، أن التواصل لن يكون فقط بين محكمة وأخرى ولكن المحكمة الدستورية ستقوم بتوطيد العلاقة بين كل المحاكم في كل افريقيا لترسيخ مبادى المحكمة من مكافحة الجرائم و الإرهاب وحماية الحريات والحقوق والمواطنة وحق التعبير وتكافؤ الفرص واحترام العقيدة.

أشار المستشار بوليس فهمى، إلى أن المنصة الرقمية الأولى من نوعها في الجانب القضائي تم إطلاقها في اجتماع القاهرة في دورته الثالثة ، لافتًا أن وزارة الاتصالات كانت رائدة فى هذا المجال والحكومة تقدم دعم تقنى كبير في هذا المجال، موضحًا بأنه جدي على الأمور القضائية على افريقيا ، وأي مصري يشعر بالفخر بوجود مبادئ وأسس المحكمة الدستورية على هذه المنصة الرقمية .

وأشار المستشار بوليس فهمى ،إلى أن هناك تبادل خبرات في المجال القضائي وبرتوكولات ابرمت بين المحكمة الدستورية ومحاكم الافريقية من خلال فكرة الرقمنة او دورات تدريبية مباشرة.