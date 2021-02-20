2.5% .. تكلفة تسجيل العقارات في القانون الجديد .. شاهد

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، تعليقا على تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات، إن الضرائب العقارية تراجع كل العقود الخاصة بـ الوحدات السكنية التي تم تسجيلها وتقوم بالتأكد من الأرقام التي تم تسجيلها في العقود .





وأضاف جمال ياقوت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" " بموجب التعديلات الجديدة تكون الأحكام القضائية واجبة القيد وتُحول من رقم شهر عقاري وقتي إلى رقم شهر عقاري نهائي واجب التسجيل ".





وتابع جمال ياقوت:" الشهر العقاري يُحصل 2.5% من قيمة عقد العقار او الوحدة السكنية لحساب مصلحة الضرائب العقارية وفق ضريبة التصرفات العقارية".





وأكمل جمال ياقوت: "القانون وضع ضوابط لكل شيء، فيما يتعلق بتسجيل العقار، وحال رغبة المواطن في التأكد من تسجيل العقارات، التوجه إلى الحي التابع له العقار، للتأكد من حصول العقار على ترخيص بناء".



