بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات .. عميد حقوق عين شمس يكشف خطة الكلية للترم الثاني .. قرار جديد من المدن الجامعية بشأن تسكين الطلاب

بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات.. عميد حقوق عين شمس يكشف خطة الكلية للترم الثاني

عميد زراعة يكشف عدد ايام حضور الطلاب بالكلية بالترم الثاني

قرار جديد من المدن الجامعية في عين شمس بشأن تسكين الطلاب









قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس إن الكلية ملتزمة بالقرارات الصادرة من المجلس الاعلي للجامعات اليوم مؤكدا أنه تم الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول.





وأشار "جلال" إلى أن سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب سوف تحضر ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا،حسب طبيعة كل فرقة





وأكد عميد زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد أن الامتحانات سوف تكون بنظام "البابل شيت " لطلاب جميع مستويات مرحلة البكالوريوس بالكلية (برامج العلوم الزراعية - برنامج الهندسة الزراعية - البرامج الجديدة).





وتابع الدكتور أحمد أنه تم نشر فيديو تعليمي للطلاب عن كيفية التعامل مع ورقة الإجابة Bubble Sheet "البابل شيت" ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا .





وأشار عميد كلية زراعة " إلى أن الفيديو موجه لطلاب جميع مستويات مرحلة البكالوريوس بالكلية (برامج العلوم الزراعية - برنامج الهندسة الزراعية - البرامج الجديدة) منوها أن الفيديو تعليمي يوضح كيفية التعامل مع ورقة الإجابة Bubble Sheet بنظام التصحيح الإلكتروني خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021 .





واستطرد أنه تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى سوف يوجد في كل مبنى من مباني الامتحانات غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم مع تشديد كافة الإجراءات الاحترازية .





وفي ذات السياق قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن الكلية ستطبق قرارات المجلس الاعلي للجامعات، مؤكدا سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.



وأوضح الدكتور ناجي خلال تصريحاته لصدي البلد، أن الدراسة ستتم خلال الترم الثاني بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، منوها بأنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب مرحلة الليسانس بالشعب الثلاث "العربية والانجليزية _الفرنسية "والتعليم المفتوح، ويمكن للطلاب معرفة جميع الجدول من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

وأضاف عميد كلية الحقوق ان الكلية ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية ساء في امتحانات الفصل الدراسي الاول أو مع بداية الترم الثاني، من حيث التباعد الاجتماعي، والزام الجميع بارتداء الكمامة .







