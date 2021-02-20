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تعليم

وزير التعليم: ما بنغيرش كلامنا كل شوية وبرضه مش عاجب

السبت 20/فبراير/2021 - 08:45 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم  ، انه يشعر بالتعجب من انه كلما اتخذت الوزارة اجراء للتخفيف على الطلاب كلما زاد قلق الاهالي اكثر

وقال وزير التربية والتعليم ، في تصريحات له عبر برنامج جروب الماميز" على قناة مدرستنا  1 : نحن حاليا في ظروف استثنائية ، والوزارة قدمت الحلول التي تتناسب مع التعامل في ظل ظروف كورونا ، و وضعنا مصلحة الطلاب التعليمية والصحية في اعتبارنا

وأضاف قائلا : احنا ما بنغيرش كلامنا كل شوية زي ما بيتقال ، بس احنا بنحاول نساعد الكل بس لا كدة عاجب ولا كدة عاجب

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن عدد الطلاب في الاعدادية ضعف عدد طلاب الثانوية العامة ، وبالتالي الدولة بحثت بإهتمام على حل مناسب لمصلحة طلاب الاعدادية تحديدا ، ففي البداية قولنا نجعل امتحانات الترمين في نهاية العام منعا للتزاحم ، ولكن الناس ثارت ورفضت .

وقال وزير التربية والتعليم : ان فكرة الترم المنتهي متعارضة مع فكرة التعليم ، وهي عادة سيئة ، فالتعليم جزء منه تنوير ومذهب الترم المنتهي خاطئ وليس حق دستوري ولكنه فكر اكاديمي .

وأضاف وزير التربية والتعليم : مع ذلك فكرنا في حل بديل استجابة لرغبة طلاب الاعدادية ، فقررنا بعد تفكير عميق اننا لكي نقيم طلاب الاعدادية في الترم الاول ، ان نعقد لهم امتحان مجمع متعدد التخصصات فيما درسه طلاب الاعدادية في الترم الاول ، في يوم واحد لمدة 3 ساعات ، ونتيجة هذا الامتحان لن تدخل في المجموع .

واشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن عدم دخول هذا الامتحان في المجموع لان علم التقييم لا يسمح بالاكتفاء بتقييم الطالب في امتحان واحد مجمع لان نتيجته غير دقيقة بشكل كافي.
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وزير التعليم: ما بنغيرش كلامنا كل شوية وبرضه مش عاجب

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