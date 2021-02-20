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نشأت الديهي: مصر أصبحت قبلة الحالمين بالحرية والدولة الوطنية

السبت 20/فبراير/2021 - 09:27 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى كلمة اليوم أمام أعلى الجهات القضائية في القارة الإفريقية خلال اجتماع رؤساء ومجالس المحاكم الدستورية الإفريقية، هذا التقليد الذي أطلقته مصر منذ 5 سنوات وتحافظ على استمراره.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن كلمة الرئيس السيسي تعكس دور مصر الراسخ خلال المرحلة الحالية من سعيها الدؤوب لتوحيد القارة الإفريقية وتحقيق التنمية المستدامة بها، واستخدام ما لدى القارة من موارد لتحقيق تنمية القارة الإفريقية.

وتابع، أن السيسي تحدث عن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وعن العدالة الإلكترونية والتحول الرقمي كرافد جديد أفرزته جائحة كورونا، وحتمت على كافة الدول البحث عن حلول محلية له، ومصر تبحث عن حلول قارية له.

ونوه، بأن الرئيس أكد ضرورة التسارع بين الدول الإفريقية لتحقيق التناغم بين دساتير الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مصر أصبحت قبلة حقيقة ومحراب حقيقي يتجه إليه الحالمين بالحرية والراغبين في الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك والتفسخ، وأصبحت الدولة المحورية الأولى في الإقليم، مشددًا على أن من ينكر دور مصر جاهل.
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