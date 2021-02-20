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أخبار العالم

ليبيا.. قرار عاجل من المجلس الرئاسي بشأن طريق سرت - مصراتة

السبت 20/فبراير/2021 - 09:31 م
محمد المنفي رئيس
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي
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قسم الخارجي
التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم السبت، بقيادات عسكرية في طرابلس، لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

نقلت وسائل إعلامية عن المنفي قوله إنه سيتم فتح الطريق الساحلي سرت -مصراتة  قريبا، مؤكدا أنه ضمن أولوياته بعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية.

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي أنه على اللجنة العسكرية تأمين جلسة البرلمان لتمرير الحكومة بسرت.

في سياق آخر، بحث المنفي في طرابلس سبل توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد عبر مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ٥+٥ لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
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