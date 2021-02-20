ليبيا.. قرار عاجل من المجلس الرئاسي بشأن طريق سرت - مصراتة

التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم السبت، بقيادات عسكرية في طرابلس، لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.





نقلت وسائل إعلامية عن المنفي قوله إنه سيتم فتح الطريق الساحلي سرت -مصراتة قريبا، مؤكدا أنه ضمن أولوياته بعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية.





أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي أنه على اللجنة العسكرية تأمين جلسة البرلمان لتمرير الحكومة بسرت.



