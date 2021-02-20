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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: مراجعة استراتيجية واشنطن في أفغانستان

السبت 20/فبراير/2021 - 09:39 م
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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محمد عثمان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أبلغ رئيس مجلس المصالحة الأفغانية، عبدالله عبدالله، بأن واشنطن تراجع استراتيجيتها في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث اليوم مع رئيس مجلس المصالحة الأفغانية الدكتور عبدالله عبدالله من أجل مناقشة مراجعة استراتيجية الولايات المتحدة في أفغانستان".

وأضاف: "وزير الخارجية شكر دكتور عبدالله على عمله الدؤوب في دعم عملية السلام بأفغانستان، وأعرب عن عزم أمريكا على دعم تسوية سياسية عادلة وفرض وقف إطلاق دائم في أفغانستان".

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أكد أمس أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارًا بشأن بقاء قواتها في أفغانستان، لكن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد في كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن أن واشنطن لن تسمح مجددًا بأن تتحول أفغانستان إلى بؤرة للإرهابيين.
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