للموظف.. لو عايز تاخد إجازة اطلبها بالموبايل .. فيديو

قال صالح الشيخ، رئس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، إنه بعد الانتهاء من منظومة تدريب الموظفين سيتم الانتقال إلى منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة التى سيتم تطبيقها فى العاصمة الإدارية الجديدة ، التى من خلالها يستطيع أى موظف من خلال الدخول على حسابه معرفة هل المرتب نزل أم لا ، هل تدريبه أصبح مسجلا أم لا .





وتابع صالح الشيخ ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم " مع الإعلامى محمد شردى، أن الموظف يستطيع من خلال حسابه أن يقدم على أجازة والمدير يوافق عن طريق الموبايل ولا يكون فى حاجة لتقديم أوراق أو النزول، متابعًا أن النظام المميكن سيوفر الوقت والمجهود للموظفين .





وتابع صالح الشيخ ، أن خبراء علم النفس أكدوا حتمية أن يتعلم الموظف اللغة العربية والإنجليزية وأن يكون على دراية بالحاسب الآلى وبناء على ذلك تم تقسيم القدرات من خلال منظومة مميكنة لا يوجد تدخل بشرى بها .





وأضاف صالح الشيخ ، أن هذه المنظومة تحدد نقاط عجز الموظفين ونقاط قوتهم وبناء على ذلك يتم تحديد ماهية البرامج التدريبية التي يحتاجها كل موظف ، لافتًا أن يتم تصوير كل الموظفين فى الوزارات والهيئات والمحافظات وكل الجهات بصورة حديثة ويتم نقله إلى ملف إلكترونى لكل موظف يشمل كل التفاصيل عنه ، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات الآن تضم 2 مليون و722 ألف من العاملين فى القطاع الحكومى.