السعودية.. البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية «سريع»

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم السبت، إطلاق نظام المدفوعات الفورية "سريع" برسوم منخفضة لا تتجاوز ريالًا واحدًا.





وقال البنك المركزي السعودي ، في بيان ، إن النظام الجديد ، يشمل إتاحة التحويل بين البنوك السعودية ، باستخدام رقم الجوال ، بدلًا من الـ"آيبان".





وأوضح أنه يمكن للعملاء التحويل السريع ، دون الحاجة لإضافة المستفيد ، أو تفعيله في المبالغ التي لا تتجاوز 2500 ريال، وفقًا للبنك المركزي.





وأكد محافظ البنك المركزي السعودي ، فهد المبارك ، أن تدشين نظام "سريع"؛ يأتي ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية ، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي.





فيما قال فهد بن إبراهيم العقيل ، المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية ، إن تدشين نظام المدفوعات الفورية "سريع"؛ هو ثمرة عمل وجهد استمر على مدار الأشهر الماضية مع جميع الشركاء.





وأوضح أن خدمات "سريع" ستمكن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالًا واحدًا، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين كاستخدام رقم الجوال معرفًا بديلًا عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.





وأضاف العقيل أن نظام المدفوعات الفورية "سريع" سيتيح للعملاء التنفيذ الفوري للحوالات بين البنوك التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال بالمرحلة الحالية، بحيث يتم إيداع الحوالة بحساب المستفيد فوريًا وعلى مدار اليوم.





كما سيمكن النظام الجديد العملاء من الاستفادة من خدمة التحويل السريع، دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله، وذلك للحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال، على أن يوافق العميل على تفعيل الخدمة ويحدد الحد الخاص به لدى البنك، حيث تهدف الخدمة لتسريع تحويل الأموال بين الأفراد بمختلف البنوك المحلية.



