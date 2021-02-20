أستاذ بالبحوث الزراعية: "الفيوزايوم" يهدد شتلات النباتات الزراعية بالمنيا..فيديو

أكد الدكتور ياسر عبد الحليم ، أستاذ أقلمة النباتات بمركز البحوث الزراعية
، أن مرض " الفيوزايوم" الخطير هو السبب في ذبل شتلات نباتات الخضر وخاصة
البطيخ في أراضى المنيا ، لافتا إلى أن خبراء بيت التطعيم بالتنسيق مع مدرية الزراعة
يعكفون على دراسة افضل طرق التخلص والوقاية من مرض الفيوزايوم القاتل للنباتات والشتلات
المطعومة للخضر وخاصة شتلات البطيخ .
اوضح عبد الحليم، أن سبب الإصابة يرجع إلى استخدام السبلة في التسميد بدون
معالجتها حراريا ، بالإضافة لتذبذب درجات الحرارة ، لافتا إلى ان تغطية التربة بمركب
الهيدروجين بمعدل 3 لترات للفدان يعمل على حمايتها من الإصابة بالفيوزايوم وأمراض التربة
الأخرى.