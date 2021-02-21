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تعليم

التعليم: انتهاء مهلة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. اليوم

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:39 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر فرصة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي فهو اليوم الأحد 21 فبراير 2021.

وتلقت مديريات التربية والتعليم، بشكل رسمي، جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الموقعة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبدء الاستعدادات اللازمة لعقدها في المواعيد النهائية التي اعتمدها الوزير بشكل رسمي ونهائي بلا رجعة.

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وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١١ مارس ٢٠٢١.. وتقرر أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقية لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.

كما ستعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الصف الأول الثانوي 2021 فيما يلي:

السبت 27 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الأحياء (45 دقيقة)

الإثنين 1 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (75 دقيقة) – الجغرافيا (45 دقيقة)

الأربعاء 3 مارس 2021 : الرياضيات (90 دقيقة) – اللغة الأجنبية الثانية (45 دقيقة)

السبت 6 مارس 2021 : الفلسفة (45 دقيقة) – الفيزياء  (45 دقيقة)

الاثنين 8 مارس 2021 : التاريخ (45 دقيقة) – الكيمياء (45 دقيقة)

أما بالنسبة لـ جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي فيتمثل فيما يلي:

الأحد 28 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (90 دقيقة)

الثلاثاء 2 مارس 2021 : الأحياء (60 دقيقة) – الفلسفة والمنطق (60 دقيقة)

الخميس 4 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الثانية (60 دقيقة) – علم النفس والاجتماع (60 دقيقة)

الأحد 7 مارس 2021 : الفيزياء ( 60 دقيقة ) – التاريخ (60 دقيقة)

الثلاثاء 9 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (90 دقيقة) – الكيمياء (60 دقيقة)

الخميس 11 مارس 2021 : التطبيقات الرياضية (75 دقيقة) – الجغرافيا (60 دقيقة)

وطالب وزير التربية والتعليم، جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بمراعاة الزمن المخصص للإجابة عن كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

ونفى وزير التعليم، وجود أي نية أو إمكانية لعقد الامتحانات من المنزل، مشددًا على عقدها إلكترونيا في المدارس داخل لجان مراقبة ومؤمنة.
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