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فن

صلاح عبد الله: أنا أب ديمقراطي .. وأرفض دخول بناتي التمثيل

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:40 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قال الفنان صلاح عبد الله انه اب ديمقراطي داخل المنزل، ولكن هناك لحظات من الممكن أن يصبح فيها ديكتاتور، ومن هذه اللحظات عندما طلبت منه ابنته دنيا دخول مجال التمثيل.

وأضاف صلاح عبد الله خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة ، أنه رفض دخولها مجال التمثيل لأنه صعب جدا وخاصة أنها بنت وكانت تريد أن تذهب معه إلى المسرح ومنعها.

وتابع صلاح عبد الله أن ابنته دنيا دخلت المجال ولكن  كمذيعة .

وقالت شروق ابنته الوسطى إنها ليس لديها أى ميول فنية، وأن والدها طيب جدا معهم وديمقراطى .

وأشار صلاح عبد الله إلى أن ابنته الصغرى جنى هي آخر العنقود ولديها ميول فى عمل  فيديوهات على التوك توك، وبالفعل شارك معها فى أكثر من فيديو ولكنها توقفت.

ووجه صلاح عبد الله عدة نصائح لكل شخص يريد النجاح في حياته العملية بصفة عامة وفي مجال الفن بصفة خاصة.

وأضاف عبد الله، أنه في كل المهن كل شخص يحلم بالقمة وهذا أمر رائع، متابعا: "الجدعنة أني لو معرفتش تصل للقمة مبقاش في القاع، وعليك المحاولة كثيرا لكي تصل لحلمك وهدفك وتكون على القمة، وأسعى وربنا كريم".

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