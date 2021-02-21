مصطفى بكري: شرفت بمرافقة وزير النقل لمتابعة إنجاز محور ديروط

نشر النائب مصطفى بكرى صورة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





وظهر فى الصورة برفقة وزير النقل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اثناء رحلتهم الى ديروط لمتابعة انجاز محور ديروط.





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وكتب معلقا:" اليوم شرفت بمرافقة #وزير_النقل المهندس #كامل_الوزير الي #ديروط لمتابعة إنجاز #محور_ديروط".



