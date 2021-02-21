رونالدينهو يغير صورة حسابه على فيسبوك بعد وفاة والدته بـ كورونا

أعلنت تقارير برازيلية وإسبانية منذ قليل عن وفاة دونا أسيس والدة النجم البرازيلي المعتزل رونالدينهو، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.





وفي أول رد فعل من النجم البرازيلي رونالدينهو علي وفاة والدته ، قام بتغيير صورة حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بوضع صورة سوداء حدادا علي والدته التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 71 عام .









وكان النجم البرازيلي أعلن قبل أيام، إصابة والدته دونا أسيس بفيروس كورونا ووضعها وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة بورتو أليجري، جراء إصابتها بفيروس كورونا، ووجه رونالدينهو رسالة إلى محبيه عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يطالبهم بالدعاء لوالدته التي تعاني من الإصابة بالوباء وهي في سن متقدمة.



