رونالدينهو يغير صورة حسابه على فيسبوك بعد وفاة والدته بـ كورونا

أعلنت تقارير برازيلية وإسبانية منذ قليل عن وفاة دونا أسيس والدة النجم البرازيلي المعتزل رونالدينهو، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.
وفي أول رد فعل من النجم البرازيلي رونالدينهو علي وفاة والدته ، قام بتغيير صورة حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بوضع صورة سوداء حدادا علي والدته التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 71 عام .
وكان النجم البرازيلي أعلن قبل أيام، إصابة والدته دونا أسيس بفيروس كورونا ووضعها وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة بورتو أليجري، جراء إصابتها بفيروس كورونا، ووجه رونالدينهو رسالة إلى محبيه عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يطالبهم بالدعاء لوالدته التي تعاني من الإصابة بالوباء وهي في سن متقدمة.
وحرص اسطورة الكرة البرازيلية من قبل على الترويج لحملة جديدة لمطالبة الجميع بضرورة ارتداء الكمامة الطبية لمحاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تخطي عدد حالات الوفاة لمليون شخص في جميع انحاء العالم، حيث نشر صورة له عبر حسابه بموقع انستجرام، وهو يرتدي كمامة طبية، وكتب رونالدينيو " لقد وصل العالم الي مرحلة مقلقة للغاية تتمثل في وفاة مليون شخص مصاب بسبب فيروس كورونا،
لن ندعها تصل الى مليون آخر، ارتد كمامتك واتبع الإجراءات الوقائية التي اوصت بها منظمة الصحة العالمية وادعم المشاريع التي تقودها المنظمة لحماية الجميع من الفيروس".