ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صناع الخير: نسعى لرفع كفاءة كل المنشآت الموجودة بالقرى ضمن مشروع تطوير الريف

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:10 ص
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
Advertisements
ريهام فيكتور
قال مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة صناع الخير، إن الريف المصري كان يعاني من العشوائية وعدم التطور ، ولكن مبادرة حياة كريمة ساعدت على تطوير حياة اهالى الريف بكشل كبير. بش

وأضاف ،" زمزم " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن ما حدث الآن في خطة المشروع المصري تطوير الريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة خطوة تاريخية للقيادة السياسية .

وأشار رئيس مؤسسة صناع الخير ، إلى أن هناك متابعة يومية وتقارير يتم رصدها على الأرض وبحث ميدانى وهو ما دل على الجدية على الأرض والتنفيذ بشكل سريع ، منوها إلى أنه يتم العمل على قدم وساق لتحديد الأراضي التى يتم العمل عليها وصرف صحي ومحطات معالجة وشبكات اتصالات قوة الانترنت للمدارس الريف ومكاتب البريد والوحدات البيطرية.

وتابع رئيس مؤسسة صناع الخير، أن كل احتياجاتهم وخدماتهم والمجمعات الخدمية والمجتمعية ستكون موجودة فى القرية ، لافتا إلى أن ما تم تخصيصه من ميزانية على مدار الـ3 سنوات مبلغ 500 مليار من الرئيس توفرها الدولة ووزارة  التخطيط تقوم بعمل تنسيق جيد .

وأكد رئيس مؤسسة صناع الخير ، أننا نسعى لرفع كفاءة كل المنشآت الموجودة داخل القرى ، من مدارس وحضانات ووحدات تضامن اجتماعي إلي جانب توفير المهن والحرف . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في إطار المبادرة الرئاسية.. صناع الخير تنتهي من إعمار المنازل المتهالكة بقنا

صناع الخير: تطوير القرى المصرية يسهم فى تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير.. فيديو

صناع الخير: تطوير 4500 قرية بتكلفة 515 مليار جنيه حدث تاريخي

شاهد| قافلة طبية ومساعدات إنسانية في حلايب وشلاتين

مؤسسة صناع الخير تكشف الهدف من إطلاق مبادرة حماية.. فيديو

حماية.. مبادرة لدعم القرى الأكثر احتياجا في أسوان.. فيديو

ترشيحاتنا

إيران تتهم الغرب بـ النفاق.. ظريف: أين أنتم من ترسانة إسرائيل النووية؟

من أفضل موديلات تويوتا.. سعر كورولا 2015 في سوق المستعمل

كيفية التخلص من وسواس الموت

أحمد سمير: محمد صلاح منافسي في منتخب مصر وأتفوق عليه بهذه الميزة

أحلى سنين عدت.. حنان ترك تحتفل بمرور 9 سنوات على أول لقاء يجمعها بزوجها

في ذكرى وفاتها.. سلوى حجازى أول من سجلت حوارا تليفزيونيا مع كوكب الشرق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر

براتب 19 ألف جنيه إسترليني.. الإعلان عن وظيفة بمقر إقامة ملكة بريطانيا.. هذه شروطها

في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان