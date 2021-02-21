صناع الخير: نسعى لرفع كفاءة كل المنشآت الموجودة بالقرى ضمن مشروع تطوير الريف

قال مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة صناع الخير، إن الريف المصري كان يعاني من العشوائية وعدم التطور ، ولكن مبادرة حياة كريمة ساعدت على تطوير حياة اهالى الريف بكشل كبير. بش





وأضاف ،" زمزم " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن ما حدث الآن في خطة المشروع المصري تطوير الريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة خطوة تاريخية للقيادة السياسية .





وأشار رئيس مؤسسة صناع الخير ، إلى أن هناك متابعة يومية وتقارير يتم رصدها على الأرض وبحث ميدانى وهو ما دل على الجدية على الأرض والتنفيذ بشكل سريع ، منوها إلى أنه يتم العمل على قدم وساق لتحديد الأراضي التى يتم العمل عليها وصرف صحي ومحطات معالجة وشبكات اتصالات قوة الانترنت للمدارس الريف ومكاتب البريد والوحدات البيطرية.





وتابع رئيس مؤسسة صناع الخير، أن كل احتياجاتهم وخدماتهم والمجمعات الخدمية والمجتمعية ستكون موجودة فى القرية ، لافتا إلى أن ما تم تخصيصه من ميزانية على مدار الـ3 سنوات مبلغ 500 مليار من الرئيس توفرها الدولة ووزارة التخطيط تقوم بعمل تنسيق جيد .





وأكد رئيس مؤسسة صناع الخير ، أننا نسعى لرفع كفاءة كل المنشآت الموجودة داخل القرى ، من مدارس وحضانات ووحدات تضامن اجتماعي إلي جانب توفير المهن والحرف .



