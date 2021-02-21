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محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تحويل خط مياه بفيصل

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:46 ص
اصلاح خط المياه
اصلاح خط المياه
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محمد الصاحى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تحويل خط مياه قطر 1600 مم الواقع بمحور ترعه المنصورية في منطقه فيصل، والمعارض لأعمال محور المنصورية.


 ووجه محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الإنتهاء خلال ساعات الأعمال المعلنة لإعادة ضخ المياه بصورة منتظمة للمناطق المتأثرة حتى لا تتعطل أية خدمة حيوية يعتمد عليها المواطنين .


وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت عن القيام بتحويل خط مياه قطر 1600 مم الواقع بمحور ترعه المنصورية في منطقه فيصل والمعارض لأعمال محور المنصورية المنفذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرة إلي أن تلك الأعمال تستلزم تنفيذ اعمال هذه التحويلات على الخط القادم وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه لمده تتراوح ما بين 6 الي 12 ساعة.


ونوهت المحافظة بان المناطق التي سوف تتأثر بالانقطاع هي كفره نصار  منشاة البكاري، كفر غطاطي، عزبه جبريل، الهرم ومتفرعاته، فيصل متفرعات من الطالبية حتى الرماية، إسكان الشباب وإسكان الضباط .


وأوضحت أنه سوف تقوم شركه مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للأماكن المتأثرة بالانقطاع و الطوارئ يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبيه احتياجاتهم فورا .

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تحويل خط مياه بفيصل
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تحويل خط مياه بفيصل
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