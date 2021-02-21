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لبس الشتاء يخدعنا.. استشاري تغذية: حافظ على وزنك بهذه الخطوات

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:33 ص
حافظ على وزنك
حافظ على وزنك
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ريهام فيكتور
قال الدكتور رامى صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، إن لبس الشتاء يخدعنا على مدار أربعة أشهر تقريبا، حتى يأتى الصيف ونواجه المصير المرير من السمنة وزيادة الوزن.


وأضاف الدكتور رامى صلاح الدين، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "إننا فى الشتاء نأكل كثيرًا حتى نشعر بالدفء، ولكن من الممكن ممارسة الرياضة حتى ولو بصورة بسيطة مع شرب السوائل الدافئة وبعض المأكولات الصحية".


وأشار إلى أنه من المنطقي جدا أن يطالب جسمك بسعرات حرارية زائدة  ليشعر بالدفء، حيث إن الجسم يسير بآلية ثابتة، ولا يلجأ للدهون المخزونة إلا فى أسوأ الظروف.


وأوضح أن الأسهل بالنسبة للجسم هو طلب الأكل من الخارج، منوهًا إلى أن الجسم فى فصل الشتاء يمر بمرحلة برودة واختلاف ما بين درجات الحرارة، وهو ما يتطلب سعرات حرارية زائدة ليشعر الجسم بالدفء وبالتالى معدل الحرق يكون عاليا.


وأكد أن الإنسان فى فترة الشتاء معدل حرقه يكون عاليا حتى يترجم ذلك لطاقة ويشعر بالدفء والمحافظة على فرق درجات الحرارة، لذلك لا بد أن تميز بين رغبتك في الأكل كناحية نفسية وبين شخص يعانى من البرودة ويحاول المحافظة على فرق درجات الحرارة.
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