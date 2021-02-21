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رياضة

الاتحاد السكندري يستضيف أسوان في الدوري الممتاز

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:11 ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
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عبدالله هشام
يستضيف فريق الاتحاد السكندري منافسه اسوان اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف علي ملعب الاسكندرية ضمن منافسات مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصري الممتاز . 

ويسعى فريق الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن لتحقيق الفوز بعد تعادله الجولة الماضية امام سيراميكا كليوباترا 

وضمت قائمة الاتحاد السكندري 22 لاعبا وهم :"محمد صبحي، صبحي سليمان، نانا، محمود رزق، مروان النجار، السيد سالم، فوزي الحناوي، أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، كريم الديب، إيمانويل أكوي، أحمد راشد، محمد الصباحي، عبد الغني محمد، رزاق سيسية، روماريو، عبد السميع، هشام صلاح، خالد قمر، عمار حمدي ، خالد الغندور، وأحمد حجي.

وحرص حسام حسن على تصحيح مسار الأخطاء لدى لاعبي الفريق وتفادي كافة الأخطاء لتحقيق الفوز والإرتقاء بجدول ترتيب الدوري المصري من  أجل إسعاد جماهير الثغر.
 
علي جانب اخر يحاول فريق أسوان بقيادة علاء عبدالعال لمواصلة النتائج الايجابية على أمل تحسين مركز الفريق في الدوري المصري . 

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات وثلاث تعادلات وثلاث خسائر بينما جاء فريق أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز  في ثلاث انتصارات و5 تعادلات وسقط في 4 خسائر .
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