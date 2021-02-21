اليوم.. رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس نادى القضاة

يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الأحد، المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى قضاة مصر، برفقة المستشار حازم أبو سديرة، أمين صندوق نادى القضاة، ووفد مرافق من القضاة.





وكان مجلس النواب وافق في الجلسة العامة الأسبوع الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وأنهى الجدل حول إعفاء مكافآت النواب من الضرائب بإلغاء هذا النص تأكيدا على مبدأ المساواة، وأكد أشرف رشاد، زعيم الأغلبية فى مجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بتعديل على لائحة النواب يلغى هذا الإعفاء، كما تمسك النواب بضرورة إخطار عضو مجلس الشيوخ رئيس المجلس قبل سفره.





وأكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي أن إزالة الإعفاء في جانبه الاجتماعي مهم ومبدأ العالة الضريبة مهمة، خاصة مبدأ المساواة مهم في التكاليف والأعباء العامة، ومن ثم لا بد من المشاركة في دفع الضرائب.





وأوضح أن إزالة الإعفاء الضريبي من على نواب البرلمان رسالة لكل مواطن مصري، بأن النواب المنتخبين من الشعب، يشعرون بأعبائه، ويشاركونه أحواله وما يعايشه.





وقال "جبالي": "مبدأ العدالة الضريبية مبدأ دستوري مهم جدا، وأبو المبادئ الدستورية هو المساواة، وهذا المبدأ يتفرع منه مبدأ المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة".





وأضاف: "موازنة الدولة تتحمل أعباءً سنتحملها كنواب أيضا"، وتابع: "رسالة لمبدأ العدالة الضريبة غاية في أهمية المساواة أمام التكاليف، والأعباء العامة نحن جديرون بتحملها".





وكانت المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ تنص على أن:

"تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.





ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.





ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير".





وأصبحت المادة بعد التعديل:

"يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.





ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير".

