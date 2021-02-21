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برلمان

طاقة البرلمان: مصر تسير بخطى ثابتة على الخريطة العالمية للتنقيب عن الذهب

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:46 ص
الذهب
الذهب
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فريدة محمد
أكد النائب حسام الدين عوض الله صالح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر تسير ولأول مرة فى تاريخ الثروة التعدينية بخطى ثابتة على الخريطة العالمية للتنقيب عن الذهب بعد نجاح مصر ولأول مرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والاتجاه إلى التصدير، إضافة الى تعهد الحكومة أمام البرلمان بتحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المنتجات البترولية مع حلول عام 2023، متوقعًا أن تكون مصر واحدة من أهم الدول فى مجال انتاج الذهب.

وقال " صالح " فى بيان له اصدره اليوم إن عملية طرح المزايدة العالمية للذهب وإعلان النتائج ومن ثم توقيع عقود التنقيب ترجمة جاء فعلية للتعديلات على تشريعات ونظم الاستثمار التعدينى وهو ما انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار التعديني وساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى للتنقيب عن الذهب وجذب شركات  التعدين العالمية والمصرية.

وأشاد النائب حسام الدين عوض الله صالح بتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التى أكد فيها أن النجاح الذى حققته تلك المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله أعطت دفعات قوية للاستمرار فى تطوير قطاع التعدين المصرى وتحقيق النتائج المأمولة منه باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التى يتم العمل عليها وفق منهجية متكاملة ليكون أحد الروافد الأساسية للدخل القومى فى ظل الزخم والدعم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لجهود تطويره وتعظيم القيمة المضافة منه وفيما يلي كافة المعلومات المتعلقة بعمليات التنقيب عن الذهب.
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