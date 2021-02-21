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اقتصاد

السعودية تستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بالغاز المسال

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:01 م
أكبر سفينة حاويات
أكبر سفينة حاويات في العالم
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قسم الاقتصاد
استقبلت المملكة العربية السعودية ممثلًا بميناء جدة الإسلامي، أول وأكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بشكل كامل على الغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة بنظام (LNG)، وذلك في زيارتها الأولى للمملكة ولميناء جدة الإسلامي الذي يتميز بقدرته العالية على استقبال أكبر سفن العالم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فتبلغ الطاقة الاستيعابية للسفينة 23 ألف حاوية قياسية، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61 متر، التي تم اكتمال بناؤها ودخولها الخدمة في شهر سبتمبر لعام 2020 التابعة للخط الملاحي الفرنسي (CMA CGM) رابع أكبر خط ملاحي في العالم.

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ويأتي هذا الحدث الرائد استمرارًا للشراكة الإستراتيجية التي عقدتها "موانئ" مع الشركة الرائدة في مجال النقل البحري العالمي (CMA CGM)، بدعم المنظومة اللوجستية السعودية ومتابعة من معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية، تماشيًا مع خططها وأهدافها الاستراتيجية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن رسو هذه السفينة العملاقة بميناء جدة الإسلامي يعد حدثًا بارزًا في تاريخ النقل البحري العالمي، ومؤشرًا على مكانة وجاذبية الموانئ السعودية بشكل عام وميناء جدة الإسلامي بشكل خاص، وذلك في ظل الإمكانات والقدرات التنافسية التي يمتلكها، عبر الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي بوصفه محور ربط للقارات العالم الثلاث ومركز جذب عالمي للتجارة البحرية العالمية على ساحل البحر الأحمر.

يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يتميز بموقعه الاستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر الذي يعد حلقة وصل بين قارات العالم الثلاث، وميناءً محوريًا أساسيًا على المستويين الإقليمي والدولي، ومساهمًا مباشرًا في تعزيز مكانة المملكة كموقعٍ رائد للخدمات اللوجستية، وتيسير سلاسل الإمداد العالمي.

ويناول الميناء 70% من البضائع الصادرة والواردة عبر الموانئ السعودية، فيما يحتل المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر ويقع على الشريان التجاري البحري الذي يربط الشرق الأقصى، وأوروبا، ودول القرن الأفريقي عبر 62 رصيفًا مزودًا بأحدث التجهيزات والتقنيات وفقًا للمواصفات الدولية، بطاقة استيعابية تبلغ 130 مليون طن. 
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