قبل عودة الدراسة.. تعرف على إجراءات التعليم لحماية طلاب المدارس خلال الدراسة والامتحانات

تستعد وزارة التربية والتعليم حاليا، لعودة فتح المدارس لاستقبال الطلاب من جديد، حيث تقرر استكمال العام الدراسي وبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول من يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول، على أن يتم بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 10 مارس.





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وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة مهتمة جدا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية طلاب المدارس من فيروس كورونا مع عودة الدراسة وأداء الامتحانات.





وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد، أبرز إجراءات التعليم لحماية طلاب المدارس من كورونا مع عودة الدراسة:





- تعقيم المدارس باستمرار قبل دخول الطلاب وأثناء وجودهم وبعد تركهم للمدرسة





- ارتداء الكمامات للطلاب والمعلمين والإداريين في المدرسة





- تعليق ملصقات للتوعية بإجراءات مكافحة كورونا في جميع المدارس





- توفير غرف عزل في المدارس لعزل أي حالة مشتبه في إصابتها بكورونا وعرضها على طبيب المدرسة





- عقد الامتحانات بأيام تبادلية بحيث يمتحن طلاب كل صف في يوم منفصل عن باقي الصفوف منعا للتزاحم





- تقليل عدد أيام حضور الطلاب في المدارس منعا للتزاحم، بحيث يحضر طلاب كل صف دراسي في يوم وفقا للجداول المعلنة كما يلي:

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نظام وجداول الحضور في المدارس ستكون كما يلي:

بالنسبة لتلاميذ رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي يبلغ عددهم 8 مليون و150 ألف و793 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، وسيكون حضورهم في مدارس الفترة الواحدة 4 ايام في الاسبوع ( من الاحد إلى الاربعاء ) ، أما في مدارس الفترتين سيكون حضورهم 3 أيام في الأسبوع (السبت – الاثنين - الاربعاء).

بالنسبة للتلاميذ الصفوف من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي يبلغ إجمالي عددهم 6 مليون و27 ألف و 116 طالب وطالبة ، وسيكون حضورهم في مدارس الفترة الواحدة يومين أسبوعيا (السبت والخميس) ، اما في مدارس الفترتين فسيكون حضورهم 3 أيام في الأسبوع (الأحد – الثلاثاء – الخميس).

بالنسبة لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الإعدادي يبلغ إجمالي عددهم 5 مليون و 206 ألف و844 طالب وطالبة ، وسيكون حضورهم يومين فقط في الاسبوع ، بحيث يحضر طلاب الصف الاول الاعدادي (السبت والثلاثاء) ، ويحضر طلاب الصف الثاني الإعدادي (الأحد والاربعاء) ، ويحضر طلاب الصف الثالث الاعدادي يومي (الاثنين والخميس).

بالنسبة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي يبلغ إجمالي عددهم مليون 777 ألف و 317 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، وسيكون حضورهم يومين فقط أسبوعيا.





- الالتزام بإجراءات التباعد بين مقاعد الطلاب داخل الفصول ، وكذلك التباعد أثناء الوقوف في طابور المدرسة





- سيحق للطالب عدم الحضور للمدرسة بمقتضى إقرار رسمي من ولي الأمر في الإدارة التعليمية.





- من حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية في العام القادم بدلا من الحالي ، وذلك عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية.





- إتاحة العديد من مصادر التعلم عن بعد ، لجميع الصفوف الدراسية لمن هو قادر على الدخول إلى الإنترنت أو من لا يستطيع ذلك ، وقامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصري" https://eduhub.moe.gov.eg لمساعدة جميع الطلاب في التعرف على مصادر التعليم المختلفة التي أطلقتها الوزارة.





-عند ظهور أي أعراض مرضية على أي من الطلاب داخل المدارس، يتم عرض الطالب على الزائرة الصحية التي تقوم بتحرير تقرير طبي لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسي الثاني.