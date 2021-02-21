بهذه الطريقة.. يمكن اكتشاف فيروس نيباه

يعد فيروس نيباه. أحد أكثر الأمراض التي تنقلها الفيروسات فتكًا ويمكن أن يتراوح معدل الوفيات بين 75 في المائة إلى 100 في المائة.





ويعاني الشخص المصاب بالفيروس من الحمى والضعف والخمول لأن الفيروس يصيب الدماغ ويمكن تشخيصه بطرق متعددة إلا أنه فى المقابل لا يوجد لقاح يحمى من الإصابة به.



تشخيص عدوى فيروس نيباه

طريقة للوقاية من عدوى فيروس نيباه





-تقترح منظمة الصحة العالمية أن يرتدي أختصاصيو الرعاية الصحية قفازات وغيرها من الملابس الواقية أثناء أي إجراءات ذبح وإعدام للخنازير. -







-يجب على مقدمي الرعاية الطبية استخدام طرق الحجر الصحي واستخدام طرق الحاجز مثل القفازات والأقنعة والعباءات التي تستخدم لمرة واحدة ، حيث أنهم معرضون بشكل كبير لخطر انتقال الفيروس من شخص لآخر.





فرص الإصابة







يمكن أن ينتقل المرض من الحيوانات إلى البشر. ومع ذلك ، تقل فرص إصابة البشر بالعدوى إذا تم إعطاء مضادات حيوية كافية للحيوانات المصابة.





ويتحور فيروس نيباه مثل فيروس H1N1. إذا تلقى شخص ما لقاح أنفلونزا الخنازير أو الأنفلونزا هذا العام ، فقد لا يستمر تأثيره حتى العام المقبل لأن الفيروس سيتكيف أو يتحور بحلول ذلك الوقت





المصدر موقع "avivaindia





