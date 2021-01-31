هل وصل فيروس نيباه إلى مصر؟.. هاني الناظر يجيب

حذرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، من ظهور فيروس جديد فى الصين يسمى "نيباه"، الذي ظهر من خفاش الفاكهة ولديه صفتان وهما التفشى السريع، والثانية أن نسبة الوفاة تتعدى الـ 75% من إجمالى الإصابة وأنه أكثر فتكا من كورونا مما أثار القلق والذعر بين الكثير من الأشخاص.





برجاء عدم الانسياق وراء الأخبار التي تبث الرعب والخوف في النفوس وأقصد بكلامي موضوع فيروس نيباه قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق،





وكتب الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بدات بعض المواقع في تناول بعض الموضوعات حول فيروس نيباه ، وهنا اؤكد لحضراتكم ان هذا الفيروس غير موجود في مصر تماما فلا خوف علي الاطلاق".





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وتابع: "ثانيا ان هذا الفيروس موجود بصورة غير وبائية في بعض دول جنوب اسيا وليس الصين فقط ولا يوجد دليل عن انتشاره بشكل وبائي كما ان منظمة الصحة العالمية لم تؤكد صحة هذه الاخبار لا داعي للقلق والتوتر".



