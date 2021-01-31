كيف ينتقل فيروس نيباه من شخص إلى آخر؟

فيروس نيباه هو فيروس حيواني المصدر مما يعني أنه يمكن أن ينتشر بين الحيوانات والبشر، ترتبط العدوى بـ NiV بالتهاب الدماغ، ويمكن أن تسبب مرضًا خفيفًا إلى شديدًا وحتى الموت، تحدث حالات تفشي المرض سنويًا تقريبًا في أجزاء من آسيا ولا سيما بنغلاديش والهند.





يمكن الوقاية من عدوى فيروس نيباه عن طريق تجنب التعرض للخنازير والخفافيش المريضة في المناطق التي يوجد بها الفيروس، وعدم شرب عصارة النخيل الخام التي يمكن أن تكون ملوثة بخفاش مصاب أثناء تفشي المرض، يمكن أن تساعد ممارسات مكافحة العدوى القياسية في منع الانتشار من شخص لآخر في المستشفيات.





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أكد موقع cdc ، يمكن أن ينتشر فيروس نيباه (NiV) إلى الأشخاص من خلال عدة طرق :

-الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة مثل الخفافيش أو الخنازير أو سوائل أجسامها مثل الدم أو البول أو اللعاب.

-استهلاك منتجات غذائية ملوثة بسوائل جسم الحيوانات المصابة مثل عصارة النخيل أو الفاكهة الملوثة بخفاش مصاب.

-الاتصال الوثيق بشخص مصاب أو سوائل الجسم بما في ذلك قطرات الأنف أو الجهاز التنفسي أو البول أو الدم.





في أول اندلاع معروف ل NiV ، ربما أصيب الناس من خلال الاتصال الوثيق مع الخنازير المصابة، يبدو أن سلالة NiV التي تم تحديدها في تلك الفاشية قد انتقلت في البداية من الخفافيش إلى الخنازير، مع انتشار لاحق بين مجموعات الخنازير ثم بدأ الأشخاص الذين عملوا بشكل وثيق مع الخنازير المصابة بالمرض لم يتم الإبلاغ عن أي انتقال من شخص لآخر في تلك الفاشية.





ومع ذلك، يتم الإبلاغ عن انتشار فيروس نيباه من شخص لآخر بانتظام في بنغلاديش والهند، هذا هو الأكثر شيوعًا في العائلات ومقدمي الرعاية للمرضى المصابين بالعدوى وفي أماكن الرعاية الصحية يحدث انتقال العدوى أيضًا من التعرض للمنتجات الغذائية الملوثة بالحيوانات المصابة بما في ذلك استهلاك عصارة نخيل التمر الخام أو الفاكهة الملوثة باللعاب أو البول من الخفافيش المصابة.