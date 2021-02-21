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فن

بإطلالة شتوية.. درة تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:39 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة درة مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت درة في الصور، بإطلالة شتوية، حيث ارتدت جاكيت بيج، وتسريحة شعر بسيطة. 

وتعود درة بعدها لاستكمال تصوير فيلمها الجديد  "الكاهن".

فيلم "الكاهن" يشارك مع درة كل من النجوم محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن، وتستعد النجمة درة في الوقت نفسه لبداية تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "بين السما والأرض"، من بطولة هاني سلامة ويخرجه ماندو العدل ويكتبه إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.

المسلسل يعتبر استمرارا لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل وأحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.


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