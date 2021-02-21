ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بتضرره من (أحد الأشخاص ) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفير نجله لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من فرع الإدارة بوسط الدلتا تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم توفير فرص عمل له بإحدى الدول، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.