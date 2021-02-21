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أخبار البلد

سفير إسبانيا لوزير الرياضة: اللاعبون الأكثر شهرة في بلادي يعشقون الشعب المصري

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:21 م
ممثل الليجا بالقاهرة
ممثل الليجا بالقاهرة خلال الاحتفالية
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محمد وديع
شارك د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير الإسباني بالقاهرة، رامون خيل كسارس، صباح الأحد، في احتفالية خاصة بتدشين القاموس الأول من نوعه خاص بمصطلحات كرة القدم باللغتين العربية والإسبانية. 

وخلال الاحتفالية التي أقيمت بمنزل السفير الإسباني بالقاهرة، وشارك فيها العديد من سفراء الدول المتحدثة باللغة الإسبانية، وممثل الدوري الإسباني بالقاهرة، ومدير معهد ثربانتس الثقافي بالقاهرة، قال سفير إسبانيا إن دبلوماسية كرة القدم تم إطلاقها في إسبانيا من خلال وزارة الرياضة في إسبانيا، لما تتمتع به كرة القدم والفرق واللاعبون الأكثر شهرة في بلاده بعشق للشعب المصري. 

وذكر أن القاموس يحتوي على معلومات حول الأندية واللاعبين والملاعب والبطولات ومصطلحات أخرى في مجال كرة القدم. 

من جهته أكد خوان فرنانديز ممثل الدوري الإسباني في مصر أن القاموس سيتم توزيعه على دارسي اللغة الإسبانية في مصر، إضافةً للجامعات والمؤسسات والمكتبات العامة.

وشدد على أن هناك أكاديمية لا ليجا في مصر، وكذلك مطعم لا ليجا، ومنصة لا ليجا بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات.

ولفت إلى أن هذا النمط من المشروعات يشجع على التعرف أكثر على اللغة والثقافة، وهذا هو الجانب الساحر لهذا المشروع. 
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