وسط إجراءات احترازية مشددة.. جامعة مطروح تنهي استعداداتها للامتحانات

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح ، اليوم الأحد، إنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020 /2021، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق السابع والعشرين من فبراير الجاري.

















وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم الاستعداد بخطة مشددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم إعلان الجداول الامتحانية لكل الكليات، داعيًا منسوبي الجامعة بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.









ودعا النجار عمداء الكليات، لضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من التطهير الدوري قبل وبعد عقد لجان الامتحانات، وتوفير قاعات جيدة التهوية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية، واستخدام كاشف الحرارة قبل دخول اللجان، والعمل على تسخير جميع إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات في ظل الظروف الاستثانية التي تمر بها البلاد، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.









يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قرر بدء الفصل الدراسي الثاني واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير.









كما وافق المجلس على استئناف الدراسة واستكمال أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.







