ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وسط إجراءات احترازية مشددة.. جامعة مطروح تنهي استعداداتها للامتحانات

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:19 م
جامعة مطروح
جامعة مطروح
Advertisements
ايمن محمود
قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، إنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020 /2021، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق السابع والعشرين من فبراير الجاري.




وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم الاستعداد بخطة مشددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم إعلان الجداول الامتحانية لكل الكليات، داعيًا منسوبي الجامعة بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.


ودعا النجار عمداء الكليات، لضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من التطهير الدوري قبل وبعد عقد لجان الامتحانات، وتوفير قاعات جيدة التهوية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية، واستخدام كاشف الحرارة قبل دخول اللجان، والعمل على تسخير جميع إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات في ظل الظروف الاستثانية التي تمر بها البلاد، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.


يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قرر بدء الفصل الدراسي الثاني واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير.


كما وافق المجلس على استئناف الدراسة واستكمال أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.


كما شدد على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المجلس الأعلى للجامعات يوجه تعليمات مهمة حول امتحانات التيرم الأول

لطلاب الشهادات المعادلة.. بشرى سارة من الأعلى للجامعات حول اختبارات القدرات

تفاصيل إطلاق مسابقة أفضل جامعة في العام الجامعي 2020/2021

تنفيذًاً لمبادرة الرئيس.. الأعلى للجامعات يطلق أول منصة لتدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف

رئيس جامعة سوهاج يستعرض أهم ملامح استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات

عميد آداب القاهرة: غرفة في كل مبنى بالكلية خاصة للطلاب في حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

أحكام بالمؤبد على 3 حاولوا اغتصاب فتاة في دولة عربية

رغم دعوات جماهير الزمالك .. فرجانى ساسى إلى الدحيل القطري نهاية الموسم

اتحاد الكرة يستكمل اجتماعاته لحسم الملفات البارزة.. اليوم

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

البكاء إلى هتاف.. كيف غير الرئيس السيسي حياة 8 أسر سكندرية في أسبوعين

شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة محمد زيدان في حفل عيد ميلادها

الخلاف بين الأمير هاري وشقيقه ويليام يشتعل مجددًا والسبب "إهانة للملكة"

تعرف على العوامل المساعدة لنجاح عملية الحقن المجهري