وكيل صحة الإسماعيلية: منظومة التأمين الصحي الشامل تخدم مدن القناة الثلاث

قال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل ، تخدم مدن إقليم القناة الثلاث، وأنه جار الانتهاء من المرحلة الثانية، ودخول المستشفيات والوحدات الطبية تباعا، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيز.





وأشار في تصريحات صحفية، خلال جولة صباحية، داخل مجمع الاسماعيلية الطبي، الي ان التأمين الصحي، مشروع تكافلي يمنح الخدمة الطبية الكريمة، لافتا الي استمرار الحملات التوعوية للمواطنين بالقري والمراكز المنتشرة بالاسماعيلية، وأهمية التسجيل والاستفادة من المنظومة الطبية الجديدة.





واشار وكيل صحة الإسماعيلية، الى أن نظام الإحالة بمنظومة التأمين الصحي الشامل يتم على أكمل وجه وبالاستعانة بسيارات إسعاف مجهزة، وبحسب توزيع الخدمات الطبية المختلفة، مؤكدا أن المواطن الإسمعلاوي، سيستفيد بأجر رمزي، في حالة خضوعه لعملية جراحية كبرى، تتم بالمستشفيات الخاصة بتكاليف باهظة.





من جهته أوصى اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، اليوم الاحد، خلال جولته التفقدية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، الأطقم الطبية العاملة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بببذل مزيد من الاهتمام بجانب الجانب الطبي، للتخفيف عن المرضي خلال رحلتهم العلاجية، حيث تفقد بداية العمل بالمنظومة الجديدة، بعد الافتتاحات الرئاسية لها، الأسبوع الماضي.





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وأكد المحافظ أن بداية العمل الفعلي واستقبال الحالات بالمنظومة الجديدة، أمس السبت، مشيرا إلى حسن استقبال ورعاية المرضى.





وأجرى، محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية التى تم بها الانطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك في إطار جولته الميدانية لمتابعة العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، وكذلك متابعة التجيهزات اللازمة لتفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.





وتقدم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، كما يتم تقديم خدمات المشروع الجديد فى الإسماعيلية من خلال 66 منشآة، تشمل "12 مستشفى، 20 مركزًا صحيًا، و34 وحدة صحية"، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بأعلى مستوى من الجودة العالمية ودون تمييز.