مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية تبدأ استقبال حالات الطوارئ بعد خروجها من قائمة العزل

انضمت مستشفى ابو خليفة للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية، لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وبدأ اليوم الأحد، أول أيام استقبال حالات الطواريء، بالمنظومة الطبية الجديدة.





وكان موقع صدى البلد، انفرد بخبر خروج مستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، من قائمة مستشفيات العزل بوزارة الصحة، خلال الشهر الجاري، وانضمامها الي المستشفيات الثلاث بمنظومة التامين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة الإسماعيلية، والذي افتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي.

من جهته، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، تم انضمام ٢٠ وحدة ومركز طبي لمنظومة التامين الصحي الشامل بمحافظة الاسماعيلية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات، ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.





وتنضم مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية لمنظومة التامين الصحي الشامل، والتي تضم غرف الاستقبال والطوارئ، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و 4 غرف عمليات، و 59 غرفة داخلية، و13 سرير رعاية.





وتشمل المنظومة الجديدة مجمع الإسماعيلية الطبي، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء المحافظة، بما يشمله من تجهيزات طبية على أعلى مستوى بأحدث التقنيات العالمية، والذي يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين"، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و 103 غرف داخلي، و63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و13 غرفة عمليات.



وتشمل المستشفيات الثلاثة، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، والذي يضم 8 غرف داخلي، و89 ماكينات غسيل كلوي، و 3 غرف عمليات، و8 أسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات.





ويشار الي أنه تم تجهيز مستشفيات المنظومة الجديدة، بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة وعلى أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية.