شهي ولذيذ.. طريقة عمل فريك بالسي فود

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مقادير فريك بالسي فود

نصف كيلو فريك

نصف سلقة

2 كابوريا

2 كاليماري وسط حلقات

6 جمبري وسط

2 فص ثوم صحيح

2 فص حبهان

2 عود كرفس

2 عود كرات مقطع

جزرة مقطعة

1 حزمة شبت مفرومة

1 بصلة مفرومة

ملح وفلفل

زيت





-للتقديم

بصل أخضر مفروم

ليمون أضاليا شرائح









طريقة تحضير فريك بالسي فود

-يفرم الجزر مع الكرات والكرفس والثوم والبصل والشبت وشرائح الليمون وملح وفلفل وحبهان.

-يشوح المحتوى في ملعقة زيت على النار ثم يضاف السي فود.

-يضاف الفريك ويقلب المحتوى جيدًا.

-يضاف الماء الساخن ثم يترك مغطى تى تمام النضج ويقدم مزينًا بالبصل الأخضر وشرائح الليمون.







