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مرأة

شهي ولذيذ.. طريقة عمل فريك بالسي فود

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:01 م
طريقة عمل فريك بالسي
طريقة عمل فريك بالسي فود
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هاجر هانئ
قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل فريك بالسي فود، فهو يعتبر من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تناولها في المنزل بأسهل الخطوات.


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مقادير فريك بالسي فود
نصف كيلو فريك  
نصف سلقة
2 كابوريا 
2 كاليماري وسط حلقات
6 جمبري وسط
2 فص ثوم صحيح
2 فص حبهان 
2 عود كرفس 
2 عود كرات مقطع
جزرة  مقطعة
1 حزمة شبت مفرومة 
1 بصلة مفرومة 
ملح وفلفل 
زيت

-للتقديم
بصل أخضر مفروم 
ليمون أضاليا  شرائح


طريقة تحضير فريك بالسي فود
-يفرم الجزر مع الكرات والكرفس والثوم والبصل والشبت وشرائح الليمون وملح وفلفل وحبهان.
-يشوح المحتوى في ملعقة زيت على النار ثم يضاف السي فود.
-يضاف الفريك ويقلب المحتوى جيدًا.
-يضاف الماء الساخن ثم يترك مغطى تى تمام النضج ويقدم مزينًا بالبصل الأخضر وشرائح الليمون.


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