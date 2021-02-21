شهي ولذيذ.. طريقة عمل فريك بالسي فود

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل فريك بالسي فود، فهو يعتبر من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تناولها في المنزل بأسهل الخطوات.
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مقادير فريك بالسي فود
نصف كيلو فريك
نصف سلقة
2 كابوريا
2 كاليماري وسط حلقات
6 جمبري وسط
2 فص ثوم صحيح
2 فص حبهان
2 عود كرفس
2 عود كرات مقطع
جزرة مقطعة
1 حزمة شبت مفرومة
1 بصلة مفرومة
ملح وفلفل
زيت
-للتقديم
بصل أخضر مفروم
ليمون أضاليا شرائح
طريقة تحضير فريك بالسي فود
-يفرم الجزر مع الكرات والكرفس والثوم والبصل والشبت وشرائح الليمون وملح وفلفل وحبهان.
-يشوح المحتوى في ملعقة زيت على النار ثم يضاف السي فود.
-يضاف الفريك ويقلب المحتوى جيدًا.
-يضاف الماء الساخن ثم يترك مغطى تى تمام النضج ويقدم مزينًا بالبصل الأخضر وشرائح الليمون.