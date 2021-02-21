شاهد.. لحظة انطلاق "ظبي سات" من ولاية فيرجينيا إلى محطة الفضاء الدولية

عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو رصد اعلان جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالإمارات وشركة "الياه سات" للاتصالات الفضائية و"نورثروب غرومان"، عن إطلاق القمر الصناعي المصغر الثاني "ظبي سات"، إلى محطة الفضاء الدولية.





وانطلق "ظبي سات"، الذي طوره طلبة جامعة خليفة، بالتعاون مع شركاء الجامعة، من مركز "والوبس فلايت" في ولاية فيرجينيا الأمريكية، على متن المركبة الفضائية "سيغنوس إن جي-15





وفي طريق رحلته، من المتوقع أن ينفصل القمر الصناعي عن المركبة الفضائية "سيغنوس إن جي-15"، عقب مغادرته محطة الفضاء الدولية، أي بعد ثلاثة أشهر تقريبا، حيث تم تطوير واختبار القمر الصناعي المصغر بحجم "2u" من قبل 27 طالبا في الدراسات العليا من مختبر "الياه سات" للفضاء بجامعة خليفة، ويبلغ مقياس "ظبي سات" 20 سنتيمترا في 10 سنتيمترات ، ويزن 2.1 كيلوجرام.





وفي طريق رحلته، من المتوقع أن ينفصل القمر الصناعي عن المركبة الفضائية "سيغنوس إن جي-15"، عقب مغادرته محطة الفضاء الدولية، أي بعد ثلاثة أشهر تقريبا، حيث تم تطوير واختبار القمر الصناعي المصغر بحجم "2u" من قبل 27 طالبا في الدراسات العليا من مختبر "الياه سات" للفضاء بجامعة خليفة، ويبلغ مقياس "ظبي سات" 20 سنتيمترا في 10 سنتيمترات، ويزن 2.1 كيلوجرام.



