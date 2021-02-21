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حوادث

السيطرة على حريق بشونة قش أرز على مساحة نصف فدان بالدقهلية

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:36 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بشونة قش ارز بالدقهلية.. ارشيفية
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همت الحسينى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بقطعة أرض لتشوين قش الأرز بقرية برمبال الجديدة التابعه لمركز منية النصر على مساحة نصف فدان.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بكمية من القش المشون بأرض زراعية بقرية برمبال الجديدة دائرة مركز منية النصر.

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من بالات قش الأرز بقطعة أرض زراعية بمساحة نصف فدان ملك ورثة عزت محمد ابو سرايا واستئجار ياسر حامد المتولى.

وأسفر الحادث عن احتراق كمية من بالات قش الأرز، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات، وبسؤال مستأجر الأرض رجح حدوث الحريق لقيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بإهمال، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٧٠٢ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز منية النصر، وجار العرض على النيابة العامة.
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