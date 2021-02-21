السيطرة على حريق بشونة قش أرز على مساحة نصف فدان بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بقطعة أرض لتشوين قش الأرز بقرية برمبال الجديدة التابعه لمركز منية النصر على مساحة نصف فدان.
وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بكمية من القش المشون بأرض زراعية بقرية برمبال الجديدة دائرة مركز منية النصر.
وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من بالات قش الأرز بقطعة أرض زراعية بمساحة نصف فدان ملك ورثة عزت محمد ابو سرايا واستئجار ياسر حامد المتولى.
وأسفر الحادث عن احتراق كمية من بالات قش الأرز، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات، وبسؤال مستأجر الأرض رجح حدوث الحريق لقيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بإهمال، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٧٠٢ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز منية النصر، وجار العرض على النيابة العامة.