السيطرة على حريق بشونة قش أرز على مساحة نصف فدان بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بقطعة أرض لتشوين قش الأرز بقرية برمبال الجديدة التابعه لمركز منية النصر على مساحة نصف فدان.





وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بكمية من القش المشون بأرض زراعية بقرية برمبال الجديدة دائرة مركز منية النصر.





وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من بالات قش الأرز بقطعة أرض زراعية بمساحة نصف فدان ملك ورثة عزت محمد ابو سرايا واستئجار ياسر حامد المتولى.





وأسفر الحادث عن احتراق كمية من بالات قش الأرز، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات، وبسؤال مستأجر الأرض رجح حدوث الحريق لقيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بإهمال، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



