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فن

محمد سامي عن مي عمر: عارفة توصل لنجاحها رغم واجباتها تجاه أسرتها

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:56 م
محمد سامي و زوجته
محمد سامي و زوجته مي عمر
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ندى فكري
نشر المخرج محمد سامي صورة له مع زوجته مي عمر وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق محمد سامي قائلا: "دى صوره ليا أنا و مى من ١١ سنة، كنا بنفكر فأحلامنا ومستقبلنا وبنتمنى حاجات كتير ربنا ادانا أكتر منها كمان، عشان حاجه مهمه بعد كرمه و عطاءه، عشان بجد بنحب بعض وبنساعد بعض طول الوقت في تحقيق أحلامنا، بيتهيألي اني صعب كنت أنجح فى شغلي من غير دعم ومساندة مى ليا طول الوقت، الدعم ده حاجات كتير قوى محتاجه مليون بوست عشان تتكتب كلها، والنهارده أنا وهي بنحتفل بنجاحها اللي تعبت فيه واشتغلت عشانه كتير ووفقت بصعوبه بين بيتها اللي مخلياه جنه ليا أنا وبناتي وبين أهلها وحياتها وشغلها وفي الآخر نجحت نجاح كبير يفرح بيها كل محب ويثير غيرة وحقد الكارهين، مبروك حبيبتي وبنتي ومراتي الغالية، ودايما ناجحة ومتفوقة، وتحيه لكل ست ناجحه وعارفه توصل لنجاحها رغم واجبتها تجاه أسرتها".

كشفت الفنانة مي عمر، عن رأيها في نهاية مسلسل "لؤلؤ"، الذي قامت ببطولته وعرض مؤخرا عبر قناة ON، موضحة أنها انزعجت منها، لكنها نهاية واقعية في كل الأحوال.

حيث ردت مي على الانتقادات المتكررة لها بسبب زوجها المخرج محمد سامي، وأنها أصبحت بطلة بسببه، خاصة عندما قيل "محمد سامي عامل مسلسل لمراته"، لترد مي قائلة: "محمد سامي ساعدني كتير جدا في المسلسل طبعا، لكن المسلسل اللي عامله شركة سينرجي أستاذ تامر مرسي وأستاذ حسام شوقي، لازم أشكرهم لأنهم وثقوا فيا ووقفوا في ضهري وبصراحة إنتاج كبير وعملوا المسلسل بشكل مختلف".

وتابعت: "محمد سامي ساعدني أكيد ووقف في ضهر المسلسل وده مينفعش يبقى اتهام، ساعدني بكل حاجة يقدر يعملها سواء في الكتابة والإخراج، إحنا متجوزين وبنحب بعض ومبسوطين، وآه هو بيساعدني هو جوزي وبيحبني ولو في حد هيساعدني هيبقى هو، مش هروح لحد تاني".

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