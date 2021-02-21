اقتصاد الإمارات.. انخفاض مؤشر الأسعار السنوي في عجمان بنسبة 1.80% خلال 2020

كشفت التقارير الإحصائية التي أصدرها مركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن انخفاض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك في الإمارة بنسبة 1.80% في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وذلك وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات.





وساهمت بعض المجموعات بإنخفاض المؤشر السنوي لأسعار المستهلك بنسب متفاوتة والتي تتضمن: مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 5.29%، ومجموعة النقل بنسبة 5.04% ، ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 2.07%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 2.02%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.57%، ومجموعة خدمات الصحة بنسبة 0.10% ..في حين ارتفعت أسعار كل من الملابس والأحذية، والاتصالات، والسلع والخدمات المتنوعة، والترويح والثقافة، والتعليم ومجموعة التبغ .





وعلى مستوى المؤشر العام لأسعار المستهلك للربع السنوي فقد انخفض بنسبة 1.85% خلال الربع الرابع لعام 2020 مقارنة بنفس الربع لعام 2019، نتيجة لانخفاض ملحوظ بأسعار كل من مجموعات : المطاعم والفنادق بنسبة 9.49% ، ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 5.33%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 4.38%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.02% .. في حين ارتفعت أسعار كل من مجموعة التعليم، والصحة، والتبغ والترويح والثقافة، بنسب واضحة " 3.65%، 1.75% ، 1.57%، 1.38% " على التوالي.





في الوقت نفسه طرأ ارتفاع طفيف على كل من مجموعات السلع والخدمات المتنوعة، والأغذية والمشروبات، والاتصالات، الملابس والأحذية عن مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.