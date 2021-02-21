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اقتصاد

أول مشروع لتنقية المياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعى بأسيوط.. تفاصيل‎

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:30 م
تكنولوجيا الترشيح
تكنولوجيا الترشيح الطبيعى
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آمنة عبدالعظيم
استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـأسيوط والوادى الجديد، فريق المكتب الاستشارى كيمونيكس مصر من قبل مكتب المستوطنات البشرية UN-HABTTAT فى إطار التعاون المشترك بين الشركة القابضة للمياه ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة ضمن برنامج دعم الابتكار بقطاع المياه والصرف الصحى بمصر والممول من هيئة الأمم المتحدة؛ وذلك لتقييم مشروع الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار RBF بأسيوط، والذى من المتوقع دخوله الخدمة نهاية الشهر الجارى.


وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه أسيوط، إنه تم انشاء وتنفيذ 3 وحدات ترشيح طبيعى RBF بمحطة مياه أبوتيج النقالى بطاقة 7500 م3/يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون جنيه، والتى تعد أول تجربة عملية للترشيح الطبيعى على مستوى المحافظة.


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وأضاف أن تكنولوجيا الترشيح الطبيعى هى الأقل تكلفة من حيث التنفيذ مع جودة المياه المنتجة، إذ تعد أحد التكنولوجيات المستخدمة فى دول العالم المتقدمة، وهى تكنولوجيا خضراء لا يتم استخدام أى كيماويات أثناء عملية التنقية.
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