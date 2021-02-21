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فيديوجراف.. الامتناع يعني التنازل.. رسوم تسجيل الشقق بالشهر العقاري

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:21 م
صدى البلد
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منار شعبان
اثار تعديل قانون الشهر العقاري موجة كبيرة من الجدل واللغط خلال الفترة الاخيرة  وذلك بسبب عدم تفهم الكثيرين ما ينص عليه البنود المعدله بالقانون الجديد وآلية تطبيقها وأسعار التسجيل في الشهر العقاري والهدف منه وما يعود على المواطن في النهاية.

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كشف جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري عن الضوابط الجديدة وتعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات، مطالبا كل من لديه عقد بيع ابتدائي، أو حكم صحة توقيع لأي وحدة سكنية؛ يبادر بالتوجه إلى المحاكم، لتسجيل هذا العقد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات من خلال الفيديوجراف التالي.
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