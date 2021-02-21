ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وصول 20 ألف جرعة من لقاح كورونا مقدمة من الإمارات لقطاع غزة

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:16 م
وصول آلاف الجرعات
وصول آلاف الجرعات من لقاحات كورونا إلى قطاع غزة
Advertisements
قسم الخارجي
وصلت حوالي 20 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لفيروس كورونا والمقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وذكر القيادي الفلسطيني محمد دحلان، أن اللقاحات ستخصص "للطواقم الطبية"، مؤكدا في منشور سابق له على فيسبوك أن "دفعة أولى من اللقاحات في طريقها إلى قطاع غزة وهذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة". 

كانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اتهمت إسرائيل في وقت سابق بمنع إدخال اللقاحات إلى قطاع غزة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي إرجاء عملية تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا بسبب تأخر وصول اللقاحات المطلوبة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باقة الـ 300 ألف .. أفضل 10 سيارات في هذه الفئة بالسوق المصري

فضحتها البطانة وبرأتها المحكمة .. رانيا يوسف تنجو من 3 تهم

تعرف على أفضل 5 سيارات دفع رباعي في السعودية