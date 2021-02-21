وصول 20 ألف جرعة من لقاح كورونا مقدمة من الإمارات لقطاع غزة

وصلت حوالي 20 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لفيروس كورونا والمقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وذكر القيادي الفلسطيني محمد دحلان، أن اللقاحات ستخصص "للطواقم الطبية"، مؤكدا في منشور سابق له على فيسبوك أن "دفعة أولى من اللقاحات في طريقها إلى قطاع غزة وهذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة".





كانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اتهمت إسرائيل في وقت سابق بمنع إدخال اللقاحات إلى قطاع غزة.



