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برلمان

وزير الرياضة يستجيب لأعضاء النواب ويدعم حزمة من الأندية الرياضية

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:23 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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فريدة محمد
وافق الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة علي الطلب المقدم من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب والنائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة بمحافظة سوهاج بدعم الاندية الرياضية في طهطا وطما وجهينة بدعم مالي اضافي.


كما وافق وزير الشباب والرياضة على دعم نادي فزارة بمبلغ 20 الف جنيه، ودعم نادي جهينة الرياضي بمبلغ 10 الاف جنيه، ودعم نادي المدينة الرياضي بمبلغ 20 الف جنيه، ودعم نادي شطوره الرياضي بمبلغ 15 الف جنيه، ودعم نادي النصر بجهينة الشرقية بمبلغ 10 الاف جنية، ودعم نادي الطليحات الرياضي بمبلغ 20 الف جنية، ودعم نادي المدمر الرياضي بمبلغ 10 الاف جنية.

ودعم نادي النجع المستجد بمبلغ 10 الاف جنية، ودعم نادي طهطا الرياضي بمبلغ 50 الف جنية، ودعم نادي الهلال الرياضي بمبلغ50 الف جنية، ودعم نادي طما الرياضي بمبلغ 20 الف جنيه وذلك حتي تتمكن هذة الأندية من ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية اللازمة وللوفاء بالتزاماتها وضمان استمرارية أنشطتها.
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