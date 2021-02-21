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شاهد.. حمم وأعمدة دخان تثير الدهشة والرهبة.. ثوران بركان إتنا بصقلية

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:44 م
حمم بركانيه
حمم بركانيه
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أذاعت فضائية "يورو نيوز"، مقطع فيديو أظهر لحظة ثوران بركان إتنا بصقلية، وتصاعد الحمم وأعمدة الدخان؛ وهو ما أثار الدهشة والرهبة لدى السكان.

وأوضحت "يورو نيوز"، أن بركان إتنا يقع على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية الإيطالية، سجّل صباح اليوم، الأحد، ثورانًا هائلًا هو الرابع خلال الأيام القليلة الماضية، وتدفّقت على أثره الحمم البركانية، وانتصبت أعمدة الدخان الهائلة، في مشهد أثار مشاعر الدهشة والرهبة في نفوس السكّان الذين شاهدوا لوحات جمالية في سماء منطقتهم بفعل الحمم الحمراء التي ارتسمت على صفيح سواد حالك.

وأشارت إلى أن مسئولًا في المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين كان قد أوضح أن انهيار جزء من فوَّهة البركان الشهير تسبب في اندفاع حمم بركانية على طول سفحه الغربي لكن ذلك لا يشكل خطرا على القرى المأهولة الواقعة بالقرب من البركان.

وتابعت أن بركان إتنا القريب جدا من مدينة كاتانيا هو أعلى بركان نشط في أوروبا إذ يصل ارتفاعه إلى أكثر من ثلاثة آلاف متر، وقد انفجر مرات عدة منذ نحو خمسمائة ألف عام.

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