بنمو يتجاوز 500% .. ممفيس للأدوية تسجل 21 مليون جنيه خلال 7 أشهر

كشف مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية (MPCI) التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن ارتفاع أرباح الشركة قبل الضرائب خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، بنسبة 541 %.





واضافت الشركة ، اليوم الأحد، أنه تم تحقيق أرباح قبل الضرائب بنحو 21.27 مليون جنيه، مقارنة بنحو 3.32 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.









وتابعت: "ارتفعت إيرادات النشاط إلى 316.69 مليون جنيه خلال 7 أشهر، مقابل 290.12 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق".





يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 18.81 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل ربح قدره 3.34 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وارتفعت إيرادات النشاط إلى 267.86 مليون جنيه، مقابل 251.14 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.